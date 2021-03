Capitaine Marleau : un épisode inédit avec Béatrice Dalle sur La Une !

Toujours aussi sarcastique et déconcertante , Corinne Masiero est de retour dans la peau du Capitaine Marleau ! Elle nous emmène cette fois à Royan pour une enquête en compagnie de Béatrice Dalle, Arnaud Ducret et Caroline Proust . Dans cette ville balnéaire au sud de La Rochelle, l e patron d’une pêcherie est retrouvé mort et une vieille connaissance de Marleau est accusée. Entre trafic de cigarettes, précarité et revanche sociale, les mobiles fleurissent autour des habitants d’un quartier menacé de destruction.

Accompagnée de l’actrice Béatrice Dalle, voici une nouvelle enquête pour le Capitaine Marleau, personnage que Corinne Masiero aime façonner à sa manière. En effet, elle a récemment avoué réécrire et adapter les dialogues de son personnage pour lui ajouter du piquant et faire passer des messages sous couvert de l’humour. Faire passer des messages, quelque chose qui lui tient à cœur puisque l’actrice est apparue nue et ensanglantée sur la scène des César 2021 afin de défendre la cause des intermittents. Une pratique que Béatrice Dalle soutient puisqu’elle a déclaré dans une interview pour Télé 7 jours : "Elle a eu raison de l’ouvrir. C’était très courageux, totalement raccord avec sa vie et ce qu’elle défend dans ses films. C’est quelqu’un de profondément honnête qui n’a pas envie de vendre son âme".