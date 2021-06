Capitaine Marleau : Découvrez la genèse de la série, avec Muriel Robin

C’est la marque de fabrique de la série. À chaque épisode, son ou ses invités de marque pour collaborer (ou non) avec le Capitaine Marleau dans son enquête. Et de nouvelles surprises nous attendent puisque plusieurs épisodes sont actuellement en tournage ou en post-production. En attendant, découvrez la génèse de la série ce samedi 3 juillet sur La Une, et sur Auvio !

En avril dernier, vous aviez pu découvrir sur La Une le dernier épisode en date de Capitaine Marleau, avec notamment Pascal Legitimus en invité. En attendant les prochains épisodes avec Nolwenn Leroy et Bénabar parmi les guests, ou encore Elie Semoun et Gérard Darmon (tournés respectivement en février et avril derniers), on vous propose de (re) découvrir la genèse de la série : Entre Vents et Marées avec Muriel Robin et Nicole Garcia.