Callas, Kennedy, Onassis : deux reines pour un roi

Jackie Kennedy, Aristote Onassis et Maria Callas sont trois figures mythiques qui continuent de fasciner malgré le temps qui passe. Mais quel est le lien qui unit ce trio ?

Le 20 octobre 1968, Jacqueline Kennedy épouse l’armateur et milliardaire grec Aristote Onassis sur l’île de Skorpios, propriété des Onassis, dans la mer Ionienne. À Paris, Maria Callas a appris la nouvelle dans le journal. Depuis neuf ans, cette grande chanteuse d'opéra partageait la vie d'Onassis et attendait l'officialisation de leur union... qui n'arrivera pas.

Ces trois personnages hors du commun forment un triangle amoureux : la reine de l'opéra, Maria Callas ; la reine des médias, Jacqueline Kennedy ; et enfin le roi de l'argent et le roi des mers, Aristote Onassis, l'une des plus grandes fortunes de son temps. Les deux femmes se succédant dans la vie de l'homme, tous les trois sont rois dans leur domaine et se sont élevés au-dessus de tous les autres. Leur puissance offre des images fascinantes mais que vivent-ils vraiment derrière leurs lunettes de soleil ?

Diffusé le jeudi 9 juillet sur La Une à 23h20.