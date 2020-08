"C’est si bon…" de retrouver Sara de Paduwa à la tête d’une nouvelle émission sur la Une

Sara de Paduwa sera aux commandes d’une nouvelle émission le samedi à 18h30. Cette production a pour ambition de partager des coups de cœur, des découvertes culinaires, des bons plans pour s’amuser et se distraire le week-end. L’animatrice nous en dit plus : ”C’est une émission où j’accompagne les téléspectateurs puisque c’est ma spécialité. Il y aura des invités, des chroniqueurs… donc l’idée est de papoter tous ensemble dans la joie et la bonne humeur tout en amenant un contenu”. Appelée “C’est si bon…”, l’émission TV montrera que la Belgique est unique au monde.