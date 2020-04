“C’est pas sorcier” est de retour !

Si les prénoms de Fred, Sabine et Jamy vous disent quelque chose vous êtes au bon endroit. Cette émission scientifique culte revient sur La Une pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

La chaîne diffusera une sélection des meilleures émissions de ce magazine. Il y aura, entre autres, “Le Louvre”, “Les secrets du chocolat” ou “Un dieu, 3 religions”. Profitez-en pour faire découvrir cette émission de vulgarisation scientifique à vos enfants chaque samedi et dimanche vers 9h15 sur la Une.