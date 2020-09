Bruno Garcia garde un très bon souvenir du tournage de son téléfilm en Bretagne

Alors qu’une tempête mémorable s’abat sur la ville bretonne de Perros-Guirec, un jeune enfant de 10 ans, Joseph, disparaît. Chargés de le surveiller avec leur bande d’amis, Julie et Erwan, deux adolescents de 16 ans, ne se remettront pas de cette disparition… Vingt ans plus tard, le meurtre brutal de leur ancien prof de lycée va rouvrir les blessures du passé.

Ce récit criminel a établi ses quartiers dans une région exceptionnelle. "Cette ville est un écrin formidable pour notre histoire" ont déclaré le producteur Thomas Vignier et le réalisateur français Bruno Garcia à l’avant-première du film au cinéma de Perros-Guirec. Après cette projection inédite, le producteur a échangé avec le public pour souligner qu’ "A l’écran, on sent la Bretagne et les embruns”.