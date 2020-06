Brad Pitt : la renaissance après son divorce

Mais à partir de ce moment-là on ne parle plus de Brad sans évoquer Angelina ce qui donne l’acronyme “Brangelina”. Il est vrai que son épouse dégage une image parfaite. Elle est sublime, possède un visage très singulier et œuvre pour des causes admirables. Cette femme qui vient de fêter ses 45 ans début juin est ambassadrice de bonne volonté pour le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, réalisatrice engagée, mère de six enfants (dont trois adoptés), porte-parole du dépistage du cancer du sein et militante pour les droits de l’homme. Dans une interview accordée à Madame Le Figaro, elle explique que malgré toutes ses activités, ses enfants passeront toujours en premier. “[…] Mon rôle de mère prédomine sur tout. Le matin, je me réveille maman. Aujourd’hui, demain encore et pour toujours, à mon avis. Car une fois devenu parent, on appartient à d’autres êtres, on ne s’appartient plus tout à fait. Ma vie entière et mes choix conditionnent la vie de mes enfants. Leurs besoins et leurs priorités sont ma priorité, et je suis très attentive à tout ce qui pourrait les influencer ou les heurter. Je suis donc une mère en continu, et c’est seulement lorsqu’ils sont à l’école que je peux commencer mon travail humanitaire et politique. […] Une fois tout cela terminé, je peux enfin me consacrer au cinéma".