"Bouge à la maison", la nouvelle émission musclée de la RTBF !

Parce qu’il n’est pas toujours évident d’entretenir la forme en ces temps de confinement, La Deux lance "Bouge à la maison" une émission de sport à domicile qui s’invite dans votre salon. Aux commandes ? Manzul et Malik, deux frères de 25 et 24 ans, qui, vous pourrez le constater… n’en sont pas à leur première séance !

Nous sommes nombreux à avoir dû renoncer à nos abonnements en salle de sport et autres routines athlétiques ces derniers temps (crise du Covid19 oblige), alors pour pallier ce manque d’exercices, la RTBF propose de vous en remettre au coaching de deux frères experts en la matière.

Du lundi au vendredi, Manzul et Malik, coachs sportifs de formation, vous proposent des séances de sport et de fitness adaptées à tous les niveaux et pour tous les profils.

"La discipline pratiquée est la callisthénie et la méthode que nous proposons est le HIIT, Hig Intensity Interval Training, soit l’entraînement fractionné. Une série d’entraînements variés qui fera travailler l’ensemble du corps ainsi que des zones plus précises telles que les abdos, les bras, les fessiers et les jambes."

Basée sur la pratique du "sport doux", ces entraînements ne requièrent ni accessoire, ni matériel spécifique… seule une bonne dose de motivation et un espace suffisant (un salon, une chambre par exemple). De quoi garder la forme et entretenir votre corps, que vous soyez débutant ou sportif invétéré !

Un coaching à la semaine avec un rappel des notions et entraînements vus les cours précédents, soit une émission de 26 minutes par jour à suivre en matinée.