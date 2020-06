"Bernard Madoff, l'escroc en col blanc", qui est l'homme derrière le plus gros scandale financier du 21 ème siècle ?

Qui se cache derrière la plus grosse arnaque du siècle ? - Bernard Madoff, l'escroc en col blanc... New York. Le 11 décembre 2008, le FBI arrête l'un des financiers les plus respectés au monde qui se révèle être un escroc d'envergure : Bernard Madoff, l'homme qui valait 50 milliards. Loin des arnaqueurs à la petite semaine qui se contentent de maigres profits facilement accumulés, les escrocs en col blanc parviennent sur des années à s'accaparer des sommes mirobolantes... Les armes qu'ils utilisent relèvent systématiquement de la psychologie, notamment la persuasion et la séduction... Si les 19ème et 20ème siècles regorgent d'une multitude d'histoires d'escroqueries financières plus ou moins spectaculaires, c'est en ce début de 21ème, aux Etats-Unis, qu'explose la plus emblématique d'entre toutes : celle de Bernard Madoff... Pour tenter de comprendre comment cette gigantesque arnaque a pu durer plus de 20 ans et concerner autant de personnes, il est pertinent de se pencher sur les ressorts psychologiques et les motivations de ce criminel hors du commun... Et cela, grâce à de nombreux témoignages exclusifs.