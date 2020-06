Bénabar et Adamo à la fête de la musique : un duo efficace et très complice !

Ce vendredi 19 juin, les deux artistes ont interprété en duo l’un des premiers tubes du grand Salvatore Adamo lors de la grande soirée " Tous ensemble pour la musique ".

"Vous permettez monsieur, que j’emprunte votre fille ? ". Bénabar, en direct de la salle mythique de l’Accor Arena à Paris, s’est adressé ce vendredi 19 juin à un Salvator Adamo géant projeté sur les écrans derrière lui. Adamo, qui était quant à lui en duplex depuis le Cirque Royal de Bruxelles, joue au papa interloqué. Bénabar poursuit, l’air faussement offusqué, prenant le public (réduit) à parti : "Et bien qu’il me sourie, je sens bien qu’il se méfie ". Et Adamo de répondre : "Et comment !"

Ces deux-là se sont visiblement bien amusés hier soir à la grande soirée "Tous ensemble pour la musique" organisée en association avec les télévisions et radios belges, suisses et canadiennes. Même si les circonstances étaient un peu particulières – duos virtuels organisés en duplex, règles sanitaires strictes, public réduit à Paris et inexistant à Bruxelles – les deux chanteurs ont offert une belle performance aux téléspectateurs et n’ont pas caché leur joie de se retrouver sur scène… même si c’était à distance.