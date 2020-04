"Avec amour, Scott", la reconstruction d'un homme devenu paraplégique

"Avec amour, Scott" est le portrait touchant d’un homme qui se reconstruit après avoir été victime d’une agression homophobe qui le laisse paraplégique.

Un film poignant sur la résilience d’un homme à voir en exclusivité sur Auvio.

En octobre 2013, un jeune musicien gai sort d’un bar pour rentrer chez lui, loin de se douter que sa vie est sur le point de changer à jamais. Au détour d’une rue de sa petite localité de Nouvelle-Écosse, Scott Jones subit une violente agression qui le laisse paraplégique. S’amorce ensuite un périple courageux et empreint de vulnérabilité sur la route de la guérison, jusqu’à la transformation de la vie du jeune homme.

Le film " Avec amour, Scott " accompagne le protagoniste pendant trois ans à la suite de son agression. Il nous plonge dans un parcours à la fois émouvant et inspirant tandis que Scott apprend à vivre en fauteuil roulant et envisage la perspective de pardonner à son agresseur. Tourné par la grande amie de Scott, le récit pose un regard unique sur le cheminement que suppose le fait de survivre à une tentative de meurtre et sur la sensibilisation, plus que nécessaire, à la réalité queer.

Tout au long de son difficile parcours, Scott exprime sa douleur devant le refus des autorités de reconnaître son attaque comme un crime homophobe. Avec amour, Scott prend appui sur cette expérience individuelle pour mettre en lumière un phénomène beaucoup plus large : le troublant fossé entre la réalité vécue par la communauté LGBTQ et le discours public officiel.

Avec amour, Scott raconte essentiellement l’histoire d’une transition douce-amère, de la disparition du Scott d’avant l’agression à la naissance de sa nouvelle existence. Témoin de ce processus, le documentaire est un récit cinématographique finement tissé, qui relie entre eux les moments les plus émouvants de cet homme en reconstruction captés à la caméra pendant trois ans.