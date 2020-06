Audrey Hepburn, le choix de l'élégance

Elle a incarné l'innocence, la séduction, l'élégance et avant tout la joie de vivre. Mais pourquoi son sourire est-il toujours teinté de mélancolie ? Ce portrait, par petites touches, dévoile les secrets du charme d'Audrey Hepburn. Rendez-vous jeudi 2 juillet à 22h05 sur La Une.

Assise dans un fauteuil, la jeune femme évoque la Seconde Guerre mondiale et ses activités au profit de la Résistance néerlandaise. « Et les Allemands, comment ont-ils réagi ? », la questionne son interlocuteur invisible. Un irrésistible sourire éclaire soudain ses traits délicats : « Ils n’en savaient rien. » Dans ce bout d’essai pour Vacances romaines (1953), l’escapade romantique de William Wyler qui l’a révélée, transparaît déjà l’alliage sophistiqué de joie et de gravité qui fera de l’actrice une icône.

Née en 1929 à Bruxelles, de la rencontre, entre une baronne hollandaise et un employé de banque britannique, Audrey Hepburn est abandonnée par son père à l’âge de 6 ans. Dans le pensionnat anglais où elle est envoyée, la petite fille se réfugie dans la danse classique, école de la grâce et de la discipline qui marqueront toute son existence.

Au sortir de la guerre, elle voit sa carrière décoller sous le patronage de Colette : en 1951, l’écrivaine française choisit ce « trésor trouvé sur la plage » de Monte-Carlo pour incarner sa Gigi à Broadway. Dès lors, les propositions se bousculent. De Sabrina (1954), conte de fées de Billy Wilder, à My Fair Lady (1964) en passant par l'immortel Diamants sur canapé (1961) de Blake Edwards, Audrey Hepburn impose sa pétillante frimousse et sa silhouette gracile, soulignée par les créations de Givenchy, au panthéon du septième art.

Elle délaisse pourtant le cinéma à la fin des années 1960 pour s’occuper de sa famille, avant de décrocher le rôle auquel elle dit avoir « postulé toute [sa] vie » : ambassadrice de l’Unicef.

