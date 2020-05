Audrey Fleurot et Meryl Streep dans votre soirée spéciale fête des mères sur La Une

Restez sur La Une à 22h05 pour poursuivre avec le film “Pas si simple” . Entre Alec Baldwin et Steve Martin, le cœur de Meryl Streep balance dans cette comédie romantique de Nancy Meyers (The Holiday, Le nouveau stagiaire).

Jane Adler a trois enfants adultes, une boulangerie des plus prospères… et des relations cordiales avec son ex-mari, l’avocat Jake Adler, duquel elle a divorcé il y a dix ans. Le jour où Jane et Jake se retrouvent à la remise de diplôme de leur fils leurs cœurs s’enflamment à nouveau : avant même d’avoir compris ce qui leur arrivait, les deux "ex" deviennent amants. L’ennui est que rien n’est plus comme avant. Jake a refait sa vie avec la jeune Agness, tandis que Jane a rencontré Adam, un architecte divorcé depuis peu…