"Au nom de la terre" : un film déchirant sur la détresse des agriculteurs

Dans son premier long-métrage de fiction, Edouard Bergeon raconte la chute d'un agriculteur, tristement inspiré par son histoire familiale. Un drame prenant porté par Guillaume Canet, à voir lundi 15 novembre à 20h40 sur La Une, dans votre Séance VIP.

Après un séjour dans un ranch du Wyoming, Pierre (Guillaume Canet), 25 ans, rentre en France pour retrouver sa fiancée Claire (Veerle Baetens), mais aussi pour racheter la ferme familiale à son père (Rufus). Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie en même temps que la famille qui a accueilli deux enfants : Thomas et Emma. Mais Pierre voit toujours plus grand, s'endette et s'épuise au travail. Malgré le soutien de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu dans la dépression. Un film bouleversant, inspiré de la propre histoire du réalisateur, qui dénonce la misère et la détresse dans laquelle sont plongé ·e· s les agriculteurs ·trices d'aujourd'hui.