La Une rend hommage à Uderzo ce dimanche 29 mars

En hommage à Albert Uderzo décédé le 24 mars, La Une rediffuse ce dimanche 29 mars à 14h10 "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre" et à 22h30 le documentaire inédit "Uderzo, les ingrédients de la potion magique".

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre est reconnu par beaucoup comme le meilleur de la saga Astérix. Il mêle avec brio l'humour d'Uderzo et Goscinny à celui Alain Chabat, réalisateur du film, et propose un casting de folie.

Cléopâtre, la reine d'Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il réussit, elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent.

D'après l'oeuvre d'Albert Uderzo et René Goscinny.

Avec un casting de choix: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Alain Chabat...

A voir ce dimanche 29 mars à 14H10 sur La Une.