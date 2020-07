Arrow, The Flash et Supergirl : 3 nuits exceptionnelles de crossover à ne pas manquer sur La Deux

Ça y est, le cross over tant attendu arrive sur nos écrans. L’annonce de la diffusion de cet évènement annuel risque de ravir les fans. Ce crossover se nomme “The Elseworlds”. La Deux vous donne rendez-vous ce lundi 13, mardi 14 et jeudi 16 juillet dans la nuit. Ces univers abordés en trois parties sur trois soirées TV réunissent des personnages dont les aventures se déroulent habituellement dans des séries distinctes.

Lundi découvrez la partie autour d’ Arrow , mardi The Flash s’invite dans votre téléviseur et terminez jeudi avec Supergirl .. de quoi passer une belle semaine aux côtés de vos héros favoris, non ?

Le triple épisode commence par un body swap où Barry Allen (Flash) se retrouve dans le corps de Oliver Queen (Green Arrow) et vice versa, seule Supergirl peut les aider. Ce n’est pas une blague, les deux personnages vont réellement échanger leurs costumes, de quoi vous surprendre directement. C’est le Dr. John Deegan qui a provoqué cette transformation en utilisant un livre magique pour façonner la réalité comme il l’entend. Ce crossover permettra, également, l’introduction de Gotham City avec Batwoman et son Batsignal. On apercevra aussi superman de manière à former un beau mélange de l’univers DC.