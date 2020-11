"Argo" et Doc Shot : Focus sur l’argent et la diplomatie aux USA

À quelques jours des élections américaines, La Une vous propose une soirée sur le thème de l’argent en politique et de la diplomatie outre-atlantique ce jeudi dès 20h30 sur La Une.

La soirée commencera avec Argo, un film palpitant sorti en 2012, juste avant la réélection de Barack Obama, qui retrace un fait historique : En 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au milieu du chaos, six d’entre eux réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et probablement tués, un spécialiste de "l’exfiltration" de la CIA du nom de Tony Mendez (joué par Ben Affleck) monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays : Il monte de toutes pièces un projet de film de science-fiction, Argo, dans le but de les faire passer pour des membres de l’équipe de tournage venue faire quelques jours de repérages pour le film.

Le film sera diffusé à 20h30 sur La Une et sur Auvio. Il sera également disponible en version sous-titrée et multilingue.