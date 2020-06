Après "Dexter", Jennifer Carpenter est de retour dans un rôle principal

The enemy within - Bande-annonce - 02/12/2019 L'ancien agent de la CIA Erica Shepherd, désormais considérée comme la femme la plus détestée des États-Unis à cause des actes de trahison qu'elle a commis, est libérée de prison afin d'aider le FBI à contrer les plus dangereuses menaces d'espionnage qui visent le pays. Tous les dimanches soir sur la Deux, dès ce 8 décembre.