Appel à projet :  LGBT + sortir des stéréotypes

Dans le cadre de son plan de relance #RESTART qui a pour ambition de soutenir le secteur audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la RTBF fait appel à vos talents et lance un appel à projets pour une collection documentaire baptisée " LGBT +, sortir des stéréotypes " à destination du public des " jeunes adultes" (25-39 ans).

Le projet est une collection de quatre documentaires de 26 minutes pour la télévision, qui ambitionne de démonter les stéréotypes qui circulent autour de la communauté LGBT +. Avec cette série, l’objectif est d’apporter des réponses constructives et décomplexées à des questions trop souvent stéréotypées et naïves du type : " est-ce que les lesbiennes sont dégoûtées par les hommes ?" ou quand on demande "qui fait la femme/l’homme dans un couple gay ? Toutes ces questions essentielles seront abordées de manière originale, constructive et avec humour autour de témoignages personnels. La diversité, notamment affective et sexuelle, devra faire partie des valeurs à mettre en avant.

Chaque vidéo devra être réalisée par un·e réalisateur·rice différent·e, et l’ensemble des épisodes devra former une collection dont la cohérence sera garantie par une unité de traitement visuel et d’habillage. Les contenus proposés devront répondre aux codes de contenus et de consommation propres à la télévision pour un public " Jeunes adultes " (liberté de ton et de format, thématique originale, storytelling & rythme spécifiques…). Les projets devront être en prise directe avec la société d’aujourd’hui et démontrer une proximité avec la culture belge francophone dans toute sa diversité.