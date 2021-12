Anne Marivin se confie sur les coulisses de la série "Rebecca"

C'est en 2011 qu'elle s'essaie pour la première fois au drame en tenant le premier rôle de Tu seras mon fils. Elle bifurque ensuite dans un genre plus terrifiant avec le thriller psychologique Crawl et le film d'horreur Aux yeux des vivants. Par la suite, la comédienne jongle avec les styles en jouant aussi bien des rôles légers (comme dans Raid dingue et Chamboultout) ou plus sérieux (le long-métrage Chez Nous et la série policière Sous la peau).

Après avoir enchaîné plusieurs petits rôles anecdotiques (notamment dans Chouchou et Podium), Anne Marivin rencontre le succès grâce au rôle d'Annabelle Deconninck dans la comédie devenue culte Bienvenue chez les Ch'tis de et avec Dany Boon. Après ce succès commercial, elle enchaîne les films du genre tels quel Envoyés très spéciaux, Le Coach et Incognito. Elle fait également partie du casting 5 étoiles du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet et joue face à Ramzy Bedia dans la comédie romantique Il reste du jambon ?.

Dans la série Rebecca, Anne Marivin interprète un personnage extrêmement complexe : une femme violente et en proie à ses propres démons. "C'était une aventure très fatigante, mais très enrichissante, nous explique-t-elle lors d'une table-ronde au Festival Séries Mania 2021. C'est la première fois qu'on me donnait l'occasion d'explorer un personnage comme ça et de vivre avec pendant cinq mois".

Pour s'y préparer, l'actrice a énormément travaillé et a regardé la série originale dont est inspirée cette version française : Marcella. "J'ai besoin de beaucoup bosser en amont pour pouvoir me sentir extrêmement libre et ne plus du tout penser au texte. J'ai adoré ça ! J'ai vu 'Marcella' après avoir lu les épisodes écrits par Delphine (Labouret, NDLR.) et Didier (Le Pêcheur, NDLR.). Assez rapidement, j'ai préféré leur narration et leur revisite de cette série", confie-t-elle.

Quand on est maman, on sait qu'il n'y a pas plus ingrats que des enfants.

En se plongeant autant dans l'histoire de son personnage, Anne Marivin s'y est attachée. "In fine, j'aime beaucoup cette femme ! Si je la rencontrais, je pense que je serais sa meilleure avocate. Il y a plein de choses que j'aime beaucoup chez elle mais qui me sont étrangères, comme son rapport maternel. Elle a très envie de se reconnecter à ses enfants, mais elle comprend pas pourquoi eux ne vont pas aussi vite qu'elle. Quand on est maman, on sait qu'il n'y a pas plus ingrats que des enfants, et ça c'était intéressant. J'ai aussi adoré explorer son rapport à son mari. Cet amour qu'elle ne peut pas lâcher".

Son mari justement, c'est le comédien et chanteur Benjamin Biolay qui l'incarne à l'écran. "C'est un partenaire avec qui j'ai adoré travailler. Il est super curieux, il a envie d'y aller, d'explorer. Il est patient, c'est facile. On avait le même point de vue sur ce vers quoi on voulait aller." Une alchimie qui se traduit à l'écran dans une série tragique et haletante.

Propos recueillis au Festival Séries Mania 2021, Lille.