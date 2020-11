Anne Gruwez était l'invitée de "Les Belges : Toujours la frite !"

Cette femme d'autorité a conquis le cœur des Belges par son bon sens mais surtout par son franc-parler. Révélée au grand public via notamment le documentaire "Ni juge, ni soumise", Anne Gruwez a répondu aux questions d'Armelle Gysen et Thibault Roland.

Et comment ? Parmi ses nombreuses occupations, elle souhaiterait lancer l'idée du bénévolat dans les écoles. Anne craint terriblement que les prochaines générations soient "sous-formées" suite au manque de cours, de contacts, etc. Alors pourquoi pas vous lancer dans l'enseignement à distance ?

Petite anecdote sur Anne : les rumeurs disent que son téléphone serait vieux d'au moins quinze ans... Qui plus est, Anne n'y aurait jamais encodé un seul numéro, gardant précieusement ces informations en mémoire. Vous n'y croyez pas ? Regardez l'extrait ci-dessus : Anne, fidèle à elle-même, a évoqué en direct les numéros de sa maman et de sa sœur !

Anne nous a fait part d'une admiration : un homme qui, tous les jeudis, fait la maraude. La maraude, c'est la distribution de soupes, cafés, sandwichs et vêtements aux plus démunis. Accompagné de son épouse, il rend visite aux SDF et leur apporte ce dont ils ont besoin. Ils sont connus comme les "mamy et papy soupe" dans Bruxelles. Cette initiative est fortement appréciée par Anne, qui tenait à nous la partager.