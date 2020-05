Angelina Jolie : 5 films qui ont marqué sa carrière

L'actrice américaine, qui a tourné plus de 60 films, n'a évidemment pas joué que dans des chefs-d'oeuvre...Voici une sélection de 5 films qui ont marqué sa carrière.

"L'échange" de Clint Eastwood - 2008

6 images Angelina Jolie dans "L'échange" © Universal Pictures

Angelina Jolie a été nommée aux Oscars pour ce rôle de mère courage dans ce très beau film de Clint Eastwood. "L'échange" est diffusé le mercredi 3 juin à 20h35 sur La deux. Ne le loupez pas ! Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est restitué. Christine le ramène chez elle mais au fond d'elle, elle sait qu'il n'est pas son fils...

"Une vie volée" de James Mangold - 1999

6 images Angelina Jolie et Winona Ryder dans "Une vie volée" © Tous droits réservés

En 1967, lors d'un entretien avec un psychanalyste, Susanna Kaysen apprend qu'elle souffre d'un trouble de la personnalité. Elle est envoyée dans un hôpital psychiatrique renommé de la Nouvelle-Angleterre et se retrouve dans un univers étrange peuplé de jeunes filles aussi séduisantes que dérangées, telle Lisa, une charmante sociopathe qui met au point avec elle une désastreuse tentative d'évasion. De multiples récompenses ont été remportées pour ce film par Angelina, dont l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour son interprétation de Lisa.

"Lara Croft: Tomb Raider" de Simon West - 2001

6 images "Lara Croft: Tom Raider" © Paramount Pictures

Lara Croft a hérité de son père archéologue de nombreux trésors parmi lesquels une mystérieuse horloge magique.

Des années plus tôt, celui-ci lui dévoila l'existence d'une organisation secrète, les Illuminati, qui s'était lancée à la recherche d'une horloge dont la clé ouvrait les portes du Temps et de l'Espace. Celle-ci est un triangle sacré qui assura, 5 000 ans auparavant, la victoire des premiers Illuminati sur leurs ennemis. Si le triangle venait à être recomposé, ces lointains ancêtres reviendraient à la vie et le sort de l'Humanité en serait bouleversé à jamais.

Il s'agit bien sûr ici de l'adaptation du célèbre jeu vidéo, qui a lancé la carrière internationale d'Angelina Jolie. Et qui lui ouvre les portes d'un genre qu'elle affectionne, le film d'action.

"Mr & Mrs Smith" de Doug Liman - 2005

6 images Brad Pitt et Angelina Jolie dans "Mr & Mrs Smith" © Tous droits réservés

Mr et Mrs Smith forment un couple tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, Mr Smith est exécuteur pour une organisation secrète et Mrs Smith tueuse à gage vendant ses services aux plus offrants. Ignorant chacun les activités de leur cher et tendre, ils vont pourtant se retrouver en compétition sur un même "contrat". Comme quoi une scène de ménage au fusil mitrailleur c'est quand même plus fun qu'avec la vaisselle de Maman... Faut-il vraiment parler de ce film qui a permis la rencontre de Brad Pitt et Angelina Jolie? Et qui a sonné par la même occasion la fin du mariage de Brad avec l'éternelle fiancée de l'Amérique, Jennifer Aniston? C'était l'instant people... Il n'en reste pas moins un thriller d'action très efficace et plein d'humour !

"Un coeur invaincu" de Michael Winterbottom - 2007

6 images "Un coeur invaincu" © Tous droits réservés