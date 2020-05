"Amal", portrait d'une jeune fille révoltée dans l'Egypte d'après Moubarak

Ce documentaire réalisé pendant et après le printemps arabe égyptien, raconte le parcours d’une jeune femme en pleine révolution, et dresse le bilan de ce qu’a obtenu le mouvement.

Un documentaire puissant à voir en exclusivité sur Auvio.

Le réalisateur Mohamed Siam a suivi Amal durant 6 ans. Elle a 14 ans en janvier 2011, quand la révolution commence. Malgré son jeune âge elle participe activement aux manifestations de la place Tahrir du Caire jusqu’à être battu par la police. Adolescente en colère, elle semble n’avoir peur de rien. Avant de mourir, son père lui a dit " Un jour il y aura une révolution en Egypte, fais ce que tu veux, n’aies pas peur ". Elle semble avoir fait de ses paroles, une philosophie de vie.

Dans une Egypte en pleine révolution et du haut de ses 1m50 elle ose donner des ordres aux hommes, insulter les policiers, chanter haut et fort ses opinions dans des manifestations répressives extrêmement violentes.

Passionnée par les élections politiques, elle n’hésite pas à affirmer son désaccord avec sa mère. A elles deux, elles incarnent le fossé entre l’ancienne et la nouvelle génération. Celle qui s’est accommodée du régime au pouvoir, qui vit la révolution à travers la télévision et celle qui se bat contre la police et le système en place, qui espère pouvoir changer les choses.