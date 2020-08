Amal et George Clooney viennent en aide au Liban

Les trois associations choisies sont La croix rouge libanaise, Impact Lebanon et Baytna Baytak. Le 6 août, le couple a fait une déclaration par le biais d’un communiqué : “Nous sommes profondément préoccupés par le peuple de Beyrouth et la tragédie à laquelle il fait face ces derniers jours. Trois associations à qui nous avons choisi de donner de l’argent apportent les premiers secours sur le terrain. Nous donnerons 100.000 dollars à ces associations et espérons que les autres pourront aider comme elles peuvent. "