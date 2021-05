"Alors On Sort ?" se veut musical cette semaine

Alors on sort ? - Typh Barrow - This must be the place - ConfiDanse (103/261) - 24/05/2021 Au programme : - Musique: "RAW Tour" de Typh Barrow; 28 mai; 16€ - Exposition: Hell'O. This must be the place; Alice Gallery, Bruxelles; Jusqu'au 19 juin; Gratuit - Dance: "ConfiDanse" du ballet du Hainaut; ballet-du-hainaut.be