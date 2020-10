Alice Nevers : que nous réserve la nouvelle saison ?

Que les fans se réjouissent : la nouvelle saison d’Alice Nevers est de retour en exclusivité sur la Une dès ce samedi 17 octobre. Cette 18e saison promet d’être plus intimiste et plus ancrée dans la réalité, notamment avec le grand retour de Mathieu dans le quotidien d’Alice…

La saison dernière nous laissait en plein suspens avec la mort de Sostana et le grand retour de Mathieu Brémont (Alexandre Varga). Pour la suite, Alice va donc devoir non seulement prendre à bras-le-corps son tout nouveau rôle de procureur, quitte à bousculer le Parquet, ses habitudes d’enquête et son cher commandant Marquand ; mais aussi composer avec le retour de Mathieu dans son quotidien. Des retrouvailles qui ne seront sans doute pas sans conséquences pour son couple et sa vie de famille. "Alice doit gérer la réapparition du père de son enfant et, surtout, son envie de jouer un rôle dans la vie de son fils après des années d’absence. C’est d’autant plus compliqué qu’il s’agit d’un homme ambivalent et un peu dangereux, qui porte toujours une part d’ombre en lui. Comme il n’a pas d’attaches, il peut disparaître du jour en lendemain. Son retour est donc synonyme d’inquiétude." explique Marine Delterme, l’actrice qui endosse le rôle d’Alice.

Une saison plus intimiste qui s’éloigne du thriller et laisse la place à l’émotion

On l’aura compris, cette nouvelle saison en 6 épisodes se voudra donc plus intimiste et centrée sur la famille. En effet explique Marine Delterme, dans cette saison "la cellule familiale est un peu malmenée ! Or, il y a de plus en plus de familles recomposées et organiser une garde partagée est souvent source de conflits. Le questionnement sur la place de l’enfant dans une séparation est central dans cette saison, plus intimiste, qui m’a évoqué l’ambiance du film "Kramer contre Kramer". Avec cette arche focalisée sur la vie privée d’Alice, la série s’éloigne du côté thriller pour être plus dans l’émotion et l’aspect psychologique. Il y a de jolies scènes, sensibles et humaines, avec Alexandre Varga."

Toujours plus de sujets sociétaux

Alice Nevers est aussi connue entre autres pour aborder divers sujets sociétaux qui font l’actualité et qui interrogent. Cette nouvelle saison ne dérogera pas à la tradition : "Nous sommes un peu des dénicheurs de tendances !", plaisante Marine Delterme. On sait déjà qu’un épisode évoquera par exemple la commercialisation de puces connectées qui sont glissées sous la peau et qu’un autre nous emmènera au cœur des urgences d’un hôpital. "Cet épisode est ultravisionnaire puisqu’il a été tourné juste avant le confinement qui a remis sur le devant de la scène les difficultés de l’hôpital public. Stéphane Plaza y fait d’ailleurs une jolie performance dans le rôle d’un urgentiste débordé confronté à un choix impossible" précise l’actrice.

Des guests qui sortent des rails pour cette nouvelle saison

Outre Stéphane Plaza, cette nouvelle saison d’Alice Nevers nous réserve quelques surprises avec notamment des guests "intéressants qui sortent un peu des rails" affirme Marine Delterme. On aura ainsi le plaisir de voir Armelle Deutsch, Anthony Colette, Marie Fugain, Annelise Hesme ou encore Eva Darlan. ► Les 2 premiers épisodes de la nouvelle saison d’Alice Nevers sont à découvrir dès le samedi 17 octobre à 21h00 sur La Une.