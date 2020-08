Alice Deto, la compagne de Camille Lacourt continue de se battre contre le cancer dans Fort Boyard

L'Equipe jouera pour l’Association RoseUP qui accompagne, informe et défend le droit des femmes touchées par le cancer pendant et après le cancer.

Cette association touche particulièrement le couple puisqu’Alice s’est battue contre cette maladie. Le 3 janvier 2020, elle a annoncé être guérie de son cancer du sein. Selon elle, personne ne doit se sentir isolé dans cette situation : “J’ai la chance inouïe d’avoir auprès de moi un vrai cercle et surtout le meilleur des hommes (Camille Lacourt). Un bonhomme comme m’a dit cette infirmière. Tu m’as soutenu depuis le début et continues de le faire avec force et courage, je suis fière et chanceuse de t’avoir auprès de moi” a-t-elle confié sur Instagram. Les médecins ont dû retirer le sein malade de la jeune femme de 33 ans. Heureusement, le 3 février, elle a annoncé avoir remporté cette bataille.

Alice Deto partage toujours son expérience à ce sujet sur les réseaux sociaux. Elle explique, notamment, qu'il est possible de faire une chirurgie esthétique pour améliorer l'aspect de son sein. Mais elle ne veut pas nier non plus son histoire : "Cet épisode a été fou et je ne veux jamais l'oublier. Je veux que chaque matin en m'habillant je puisse me souvenir que la vie un jour m'a rappelée à l'ordre. Transformer le négatif en positif, check".