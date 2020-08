Alerte enlèvement : l'affaire Elise

À travers des histoires qui ont fait vibrer la France, la série documentaire Alerte Enlèvement nous plonge à la manière d’une série de fiction policière au cœur d’un dispositif unique et colossal : le dispositif Alerte-Enlèvement. Suite de cette série avec l'affaire Elise

Aliénation parentale, pédophilie, crimes sexuels, dérives sectaires... Nous sommes nombreux à avoir suivi ces affaires glaçantes, symptômes d'une époque et des maux de notre société. Mais une fois le dénouement connu et la fenêtre médiatique refermée, l'enquête ne fait que commencer.

Mars 2009. Arles, en Provence. Jean-Michel récupère sa fille Elise à la sortie de l'école et l'attache à l'arrière de sa bicyclette. Soudain, deux hommes surgissent et le rouent de coups pendant qu'une femme se saisit de l'enfant. Les ravisseurs prennent la fuite en auto. Ils ignorent que leurs gestes ont été enregistrés. L'affaire ressemble à un mauvais thriller. Il s'agit en fait d'un règlement de comptes au sein d'un couple franco-russe qui se bat pour la garde d'une enfant de trois ans et demi. La bataille, rapidement, prend un tour diplomatique.

