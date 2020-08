Alerte enlèvement : L'affaire Alexandre

À travers des histoires qui ont fait vibrer la France, la série documentaire Alerte Enlèvement nous plonge à la manière d’une série de fiction policière au cœur d’un dispositif unique et colossal : le dispositif Alerte-Enlèvement.

Aliénation parentale, pédophilie, crimes sexuels, dérives sectaires... Nous sommes nombreux à avoir suivi ces affaires glaçantes, symptômes d'une époque et des maux de notre société. Mais une fois le dénouement connu et la fenêtre médiatique refermée, l'enquête ne fait que commencer.

Août 2007. Alexandre, 12 ans, est enlevé à sa famille dans des circonstances particulièrement violentes par cinq hommes cagoulés. Les faits se passent à Saint-Denis de la Réunion. Le dispositif "alerte enlèvement" est déclenché ; c'est une première dans les DOM-TOM. Rapidement les enquêteurs orientent leurs recherches vers une secte et son jeune gourou. La secte s'appelle "Cœur douloureux et immaculé de Marie". Le gourou dit "Petit lys d'amour", condamné pour pédophilie, est en cavale et protégé par des adeptes fanatisés. L'affaire mobilise toute la population de la Réunion jusqu'à l'arrestation de Juliano Verbard, le gourou, et la libération d'Alexandre. Retour sur l'enquête, ses rebondissements… et son issue heureuse.

