"Afghanistan, le choix des femmes" : Hadja Lahbib se confie

Face à la situation actuelle en Afghanistan et le sombre avenir que réserve la prise de pouvoir des talibans aux femmes, Hadja Lahbib revient sur son documentaire Afghanistan, le choix des femmes , les nouvelles qui lui sont parvenues et nous partage son point de vue.

Un changement qui se faisait ainsi percevoir au loin, qui s’engouffrait peu à peu dans la mentalité et les mœurs afghanes. Ce changement pourrait-il toutefois mener à une démocratie dans un pays dominé par les hommes, dominé par le passé, façonné par la guerre et les puissances étrangères ?

Comment une femme allait-elle pouvoir asseoir son autorité dans une ville d’homme, défendre les valeurs démocratiques auprès d’une population à plus de 80% analphabète et où les seules règles connues sont celles qui régissent les relations tribales depuis la nuit des temps ? C’est ce qui me motiva à partir une nouvelle fois en Afghanistan. J’en étais à mon huitième ou neuvième voyage.

Hadja Lahbib, journaliste, a réalisé de nombreux reportages et documentaires en Afghanistan. L’un d’entre eux, Afghanistan, le choix des femmes , coproduit par la RTBF, raconte l’histoire de deux femmes afghanes se battant pour leurs convictions. Deux dirigeantes, deux femmes de pouvoir, qui gouvernent d’une main de fer. L’une d’entre elles, une gouverneure, pourrait bien poser les premiers jalons d’un élan démocratique. Intriguée, Hadja Lahbib est partie à leur rencontre, en 2007, remplie de questionnements. Quatorze ans plus tard, elle revient sur son périple :

Pour y voir donc plus clair dans ces rêves de démocratie : deux femmes. Une gouverneure et une combattante. Deux systèmes de pouvoir différents, deux façons de l’utiliser pour arriver à leurs fins et faire changer les choses :

Il me fallait trouver la figure inverse de la démocrate gouverneure, une femme si possible, une cheffe de guerre… Mission impossible ? Pas totalement, la rumeur parlait d’une commandante "Kaftar", pigeon en persan (mais cet oiseau n’est pas connoté négativement en Afghanistan que du contraire). Mais, comme la plupart des Afghans, j’ignorais si cette femme, qui aurait résisté dans sa vallée à toutes les invasions (russes et talibans), existait vraiment ou si ce n’était qu’une légende. Après un séjour à Bamyan où je suivais le quotidien émaillé de difficultés de la gouverneure, je pris la direction de la vallée de Sajjan où la commandante Kaftar m’accueillit, mon caméraman, Louis-Philippe Capelle, et moi, et nous laissa la suivre à son tour dans ses assemblées tribales… Il nous fallut deux voyages (un mois et demi de tournage) qui se terminèrent par une visite du parlement de Kaboul et une rencontre entre les deux femmes pour tourner "Afghanistan, le choix des femmes", portrait croisé entre deux femmes de pouvoir dans un pays d’hommes, entre deux projets opposés : la démocratie et l’autocratie.

Face à ces deux réalités, ces deux combats que tout oppose et pourtant si similaires, Hadja se veut en retrait, laissant libre cours au jugement du public. Ce qui est mis en avant ce sont ces femmes, chacune régnant sur son monde :

Lequel de ces deux projets de société était-il le plus réaliste pour l’Afghanistan ? Je laissais le public juge, le film s’attache surtout à ces deux femmes, sans poser de jugement, à leur quotidien et à la façon dont elles essayent de pacifier leur région, d’apporter un sentiment de paix et de justice.

Aujourd‘hui la réponse pourrait sembler plus évidente, mais pour ma part je préfère poser des questions, tendre mon micro, montrer et éclairer en remontant dans l’histoire de ce pays qui fut tout au long du siècle dernier manipulé selon les intérêts géostratégiques des grandes puissances. Principalement des Etats-Unis qui n’hésitaient pas à soutenir les extrémistes religieux via le Pakistan pour affaiblir les Russes communistes.