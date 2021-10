À la recherche de : quand science-fiction devient réalité

Le voyage dans le temps, les superpouvoirs, le contrôle de la pensée… Pour nous, cela fait de très bons films, mais ça s’arrête là. Zachary Quinto, lui, n’est pas de cet avis. Il décide de mener son enquête et de découvrir où s’arrête la science-fiction et où commence la réalité. Finalement, on serait bien plus dans un roman de Stephen King qu’on ne le pense…