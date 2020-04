5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le cycle "Rocky" avec Sylvester Stallone

"Rocky II" © 2008/SOURCE RTBF

À commencer par son fidèle compagnon à quatre pattes ; Butkus. Le chien de Rocky Balboa est le véritable animal de compagnie de Sylvester Stallone.

Dans le premier volet, vous pouvez apercevoir son frère et son père. Le premier en tant que chanteur du groupe de musique évoluant dans la rue et le second comme chronométreur au bord du ring lors du premier combat contre Apollo Creed.

Son fils apparaît aussi dans Rocky 5 et sa première épouse dans le troisième film, elle incarne une groupie lors d’un entraînement.