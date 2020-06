4 raisons de découvrir le film belge "Une chanson pour ma mère"

“Une chanson pour ma mère” raconte l’histoire de frères et sœurs prêts à tout pour faire plaisir à leur maman qui va bientôt mourir. Leur incroyable cadeau d’adieu ? Dave, le chanteur, son idole, en personne. Mais ce projet délirant est peut-être un peu trop ambitieux pour cette famille qui croule sous les non-dits et le silence depuis si longtemps.

Leur amour pour leur mère et la force des liens familiaux retrouvée va leur donner le courage et la folie nécessaire pour atteindre leur but. Au grand désespoir de Dave, leur victime d’un soir…