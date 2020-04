3 raisons de regarder “S.O.S fantômes” sur La Deux

Durant 6 ans, “SOS Fantômes” était la comédie la plus rentable de l’histoire outre-Atlantique avec plus de 238 millions de recettes pour son exploitation en salle aux Etats-Unis. Le succès fulgurant du film lui a permis d’avoir des suites sur grand écran, des séries animées : S.O.S. Fantômes (1986) et Extreme Ghostbusters (1997) et plusieurs jeux vidéos.