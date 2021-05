3 bonnes raisons de voir et revoir la comédie française "Les Fugitifs"

Les Fugitifs est le quatrième long-métrage de Francis Veber, et le troisième avec le duo culte Depardieu/Richard. À l'occasion de sa diffusion le samedi 15 mai à 20h50 sur La Une et Auvio, on vous donne trois bonnes raisons de voir et revoir ce classique !

L'histoire des Fugitifs ? Libéré de prison après quatorze ans de détention pour braquage et autres vols, Jean Lucas est bien décidé à se ranger, mais le commissaire Duroc, qui n'en croit pas un mot, décide de le prendre en filature. De son côté, François Pignon, chômeur, n'a plus d'argent pour soigner Jeanne, sa petite fille, qui reste muette depuis la mort de sa mère.

Il décide alors de s'attaquer à une banque mais l'attaque est menée si maladroitement que la police a tôt fait de cerner l'établissement. Pignon prend soudain un otage, Jean Lucas, qui était entré à la banque pour ouvrir un compte. Dépité, et pour éviter de retourner en prison, Lucas prend la direction des opérations.