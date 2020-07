21 juillet, tous ensemble ! Envoyez-nous vos vidéos, nous diffuserons les meilleures en direct

Pour la Fête nationale, la Une vous propose le 21 juillet, tous ensemble !, une soirée spéciale en direct avec Ophélie Fontana et Gerald Watelet. Cette année, c'est VOUS qui nous montrerez comment vous fêtez notre pays. Envoyez-nous vos vidéos avant le 21 juillet, elles seront peut-être diffusées en direct dans l'émission.

Ce 21 juillet marque comme chaque année la Fête nationale en Belgique. Cette année 2020, elle aura toutefois une saveur particulière : pas de bal populaire, pas de feu d'artifice, mais une fête quand même célébrée sur la Une avec des invités-surprises... et en votre compagnie tout en respectant les mesures sanitaires ! Ophélie Fontana et Gerald Watelet seront à la présentation de cette émission spéciale mais vous retrouverez également Sara De Paduwa, Fanny Jandrain et Cécile Djunga parties mettre en valeur certains lieux et citoyens de notre pays.

Parez-vous de vos drapeaux, accessoires et couleurs belges, montrez-nous à quel point, malgré les difficultés que nous traversons, vous restez fiers du plat pays qui est le nôtre ! Dès maintenant, filmez-vous chez vous, en famille ou avec des amis, en train de fêter la Belgique et transmettez-nous cette vidéo dans l'espace prévu ci-dessus.

Votre vidéo sera peut-être susceptible de passer en direct dans 21 juillet, tous ensemble ! sur la Une dès 20h50.

La RTBF compte sur vous pour faire une nouvelle fois preuve de l'originalité débordante que vous avez déployée pendant le confinement ! Bonne Fête nationale à toutes et tous et vive la Belgique !