"2013, La Légende Lance Armstrong" revient sur l'un des plus gros scandales de dopage dans le monde du cyclisme

Pendant treize ans, le coureur cycliste américain Lance Armstrong a menti pour protéger sa légende, celle d’un champion hors normes qui ne devait son succès qu’à la force de sa volonté. Star intouchable et héros national aux États-Unis, il passera finalement aux aveux. Ce documentaire revient sur son histoire, celle d’un des plus gros mensonges du cyclisme.

Le 17 janvier 2013, Lance Armstrong passe aux aveux. Dans une cérémonie cathodique savamment orchestrée, le septuple vainqueur du Tour de France confesse à la reine du talk-shaw, Oprah Winfrey, s’être dopé à l’EPO, aux hormones de croissance et à coups de transfusions sanguines. Devant près de 4 millions de téléspectateurs américains réunis ce soir-là (seconde plus grosse audience de la chaîne OWN), la star déchue du cyclisme mondial reconnaît avoir bâti sa carrière sur un tissu de mensonges : un programme de dopage sophistiqué… "le plus sophistiqué de l’histoire du sport", précise l’Agence américaine antidopage (Usada).

Pendant plus d’une décennie, Lance Armstrong a nié, démenti, traité les autres de menteurs et de tricheurs. Alors, comment ce "héros" de l’Amérique – terrassé par un cancer à 22 ans, revenu au plus haut de la compétition grâce à un courage à toute épreuve – a su bâtir le plus gros mensonge de l’histoire du cyclisme sans que personne ne puisse l’arrêter plus tôt ?

