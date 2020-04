20 ans d'écart, Pierre Niney amoureux de Virginie Efira

Ce dimanche 26 avril à 20h50 sur La Une , voyez ou revoyez cette jolie comédie romantique de David Moreau avec une épatante Virginie Efira et le craquant Pierre Niney.

Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d'une impeccable conscience professionnelle au point d'en oublier sa vie privée . Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine " Rebelle ", tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d'Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement changer. Réalisant qu'elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d'une improbable idylle .

Pierre Niney est très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram sur lequel il relaie bien sûr les sorties de ses films et de ses tournages , comme ci-dessous avec une photo souvenir des plateaux de "OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire".

Mais l'acteur n'hésite pas non plus à se servir de sa notoriété pour des causes qui lui sont chères, comme la préservation animale ou actuellement l'aide aux services de réanimation, dont l'adresse web est épinglée sur sa page d'accueil.

L'humour de Pierre Niney n'étant plus à démontrer (il n'y à qu'à voir sa série "Castings" ou un épisode de "Burger Quizz" pour s'en convaincre), on trouve aussi sur son compte des stories de ses délires avec ses potes François Civil et Jonathan Cohen, ainsi qu'un très amusant petit hit-parade des photos où il a été tagué sans explication rationnelle. A voir !