2 épisodes de "Hitler-Staline : le choc des tyrans" sur la Une

Hitler, Staline, deux hommes au destin hors norme. Les plus terribles dictateurs du XXe siècle, les plus grands criminels contre l'humanité de tous les temps. Leur mégalomanie, leur paranoïa, leur cruauté, ont fait des millions de morts.

Leur confrontation a produit un cataclysme sans précédent ; une guerre à nulle autre pareille, qui a ravagé l'Europe et défiguré le monde. Tout les opposait, et pourtant... Pendant des décennies, ce fut un secret bien gardé. Derrière la façade de leur antagonisme radical, les deux hommes avaient plus en commun qu'on ne le croit. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, leurs échanges, leur complicité, demeure le trou noir d'une histoire qui ne sera écrite qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Comment se considèrent-ils ? Comment se sont-ils influents davantage ? Comment sont-ils appréciés ?

Un documentaire de Michaël Prazan à ne pas manquer le dimanche 20 juin dès 21h19 sur la Une. Ils seront également disponibles en replay sur Auvio jusqu'au 12 septembre !

Vous pouvez également voir l'intégralité de la série Apocalypse Apocalypse Hitler attaque à l'ouest sur Auvio.