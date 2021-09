Will Smith révèle qui va jouer Will dans le reboot du Prince de Bel-Air

Ce n’est plus un secret, Will Smith prépare un reboot de la série culte de NBC : Le prince de Bel-Air. Will à fait la surprise de personnellement se charger d’annoncer à l’acteur Jabari Banks qu’il aura l’honneur de reprendre le flambeau et d’interpréter Will.

Ce Jeune acteur diplômé de l’université des Arts de Philadephie depuis 2020 fera ses premiers pas sur le grand écran pour l’occasion. Jabari Banks, de son jeune âge est déjà un homme très accompli puisqu’il est également auteur-compositeur, chanteur, rappeur et basketteur selon Variety.

La sitcom culte des années 90 va en effet avoir droit à son reboot et Will smith s’est fait un plaisir d’appeler Jabari Banks en facetime afin de lui apprendre qu’il était l’heureux élu pour jouer le rôle du plus célèbre Prince de Los Angeles et en voici la vidéo :