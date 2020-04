Astra Taylor, au travers d’un voyage philosophique, nous emmène dans le berceau de la démocratie en Grèce antique, dans l’Italie médiévale à la découverte des premiers banquiers, pionnier du capitalisme ; elle pose son regard sur la crise financière de la Grèce moderne et celle grandissante des réfugiés. Elle nous montre les États-Unis en prise avec leur passé raciste et l’écart qui s’approfondit entre les différentes classes de la société américaine.

Le film " Qu’est-ce que la démocratie " s’intéresse au fondement de la démocratie et à sa définition. Que signifie donner le pouvoir au peuple et comment ce pouvoir est utilisé ?

A travers les écrits de Platon , d’une modernité criante, qui critiquait déjà la démocratie à cause de l’attrait qu’exerce l e prestige du pouvoir , le film s’interroge sur nos dirigeants. Qui gouverne nos démocraties aujourd’hui ? Manifestement, ce n’est pas le peuple. La démocratie semble avoir renoncé aux pouvoirs des citoyens pour suivre le pouvoir des marchés.

Des questionnements bien d’actualité

Voyage au cœur de la démocratie - © Tous droits réservés

Pour nourrir son propos, la réalisatrice fait appel à d’éminents théoriciens Silvia Federici, Cornel West, Wendy Brown et Angela Davis auxquels se joignent chirurgiens traumatologues, militants, ouvriers d’usine, demandeurs d’asile, anciens premiers ministres. Ces diverses personnalités abordent des questions vitales : Qui participe à la démocratie ? La démocratie est-elle seulement possible à une époque de concentration des richesses ? Comment le peuple peut-il reconquérir le pouvoir qu’il est censé détenir ?

Bien que ce film souligne les dysfonctionnements de nos sociétés tels que l’iniquité, la xénophobie, l’éducation, la mondialisation, il nous rappelle l’importance et la nécessité de réfléchir ensemble à la société dans laquelle nous souhaitons vivre et la force des actions collectives citoyennes.

Un documentaire juste et nécessaire qui tisse un lien entre le passé et le présent et nous offre un regard synoptique afin de penser ce que devrait être la démocratie.