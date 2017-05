Vous vous souvenez de l'année 1980?

Cap sur l’année 1980 avec Elodie de Sélys qui a compilé de chouettes perles pour faire de cette émission un petit bijou.

En 1980, ce sont les premiers succès de jeunes filles : Lio et Sophie Marceau qui nous font craquer avec toute leur fraîcheur et leur innocence. Guy Bedos annonce la naissance de son fils, Nicolas, avec un sketch et le groupe Telex fait couler beaucoup d’encre avec la chanson " Eurovision " qu’ils proposent pour le concours du même nom. On retrouve aussi Joe Dassin au travail dans son studio privé et Gérard Depardieu qui pousse la chansonnette.

John Mc Enroe, Bjon Borg, Bernard Hinault et Georges Jobé alimentent le week-end sportif et côté Hits de l’année, on se souvient de : Madness, Village People, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Gibson Brothers, Lou & the Hollywood Bananas, The Buggles, Jairo, Ottawan et Diana Ross.