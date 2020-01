Vous aimez les films apocalyptiques ? “Geostorm” devrait vous plaire

Visage bien connu des films de castagne comme “Machine gun”, “Ennemi Juré” ou “Lara Croft Tomb raider le berceau de la vie” il a aussi joué dans des péplums en étant le Roi Léonidas dans "300" et un guerrier scandinave du 6e siècle dans “Beowulf, la légende Viking”. Ce monsieur gros bras enchaîne les succès dans des registres différents en passant par les comédies romantiques ("PS : I love you") et films d’aventures pour enfants ("L’Ile de Nim"). C’est en 2009 que le contraste est marquant puisqu’il donnera la réplique à Katherine Heigl dans “l’Abominable vérité” et sera en même temps une machine à tuer dans “Ultime Gate”.