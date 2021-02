Vous aimez le cinéma belge et nous aussi!

Si l’on ajoute à ces chiffres les résultats de la radio et du web, cette semaine du cinéma belge aura conquis un très large public. Un résultat qui ne peut que réjouir tout un secteur durement touché par la crise . La RTBF est fière que cette ambitieuse mobilisation de toutes ses équipes, en partenariat avec l’Académie André Delvaux , ait porté le cinéma belge en haut de l’affiche. Le public était au rendez-vous, et c’est une grande satisfaction pour nous d’avoir capté votre intérêt et d’avoir permis de vous évader .

Toutes les émissions et magazines de la RTBF étaient au rendez-vous, et ont joué le jeu en réalisant des sujets axés sur le 7e art. Alors on sort ?, animé par Joëlle Scoriels, a été regardé, dans sa diffusion après le JT, par 187.445 spectateurs. Succès également des émissions C’est du belge, Les Ambassadeurs, Une Brique dans le ventre. Les capsules Label Ciné de Walid ont rassemblé 243.799 téléspectateurs. Et C’est archivé près de chez vous, où Jean-Luc Fonck et Harlette 20-100 recevaient Hugues Dayez, a touché près de 38.750 personnes, suivi par le très attendu best of de Strip-Tease, qui a réuni près de 50.500 fans.