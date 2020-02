Vivez une soirée événement au cœur des prises d’otages

Accompagné de quatre invités en plateau issus de la société civile, François Mazure vous invite à vous glisser dans la peau du négociateur et de vous confronter aux mêmes choix difficiles que lui. Que faire ? Comment agir ? Vous vivrez de l’intérieur les décisions cruciales réelles à chaque étape de l’histoire lors de ce documentaire inédit.

Quel est le prix d’une vie humaine ? Que feriez-vous si des ravisseurs exigent des millions contre la libération d’une collaboratrice ? Que faire face à ces questions sans réponses qui peuvent être lourdes de conséquences ? C’est là l’enjeu de l'émission exceptionnelle "Inside Risk, Et si c'était vous ?" ce mercredi 26 février dès 20:15 sur La Une, sur Auvio et en Facebook Live.

Pour cela, connectez-vous dès 20:15 sur notre page spéciale www.rtbf.be/insiderisk depuis soit votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone et installez-vous confortablement pour vivre cette expérience interactive depuis votre canapé. Vous découvrirez ainsi le résumé de vos choix et les résultats des autres téléspectateurs.

Au cours de la soirée, le documentaire s’interrompra et c’est alors à vous de prendre la place du négociateur en votant sur notre site internet pour la décision qui vous mènera à la libération de l’otage.

"Inside Risk, Et si c’était vous ?" est un documentaire choc racontant l’histoire vraie d’une jeune ingénieur kidnappée par les FARC en 1988 contre une rançon de 10 millions de dollars. Son patron en Suisse doit alors s’improviser négociateur pour obtenir sa libération. Trente ans après les faits, ce patron récemment retraité nous raconte les dessous de cette prise d’otage.

La soirée continue avec le documentaire "Les barons Empain, la dynastie fracassée"

Après cette expérience inédite, la soirée docu se poursuit avec l’histoire du baron Empain, enlevé en 1978.

Aujourd’hui encore, le nom Empain évoque avant tout l’enlèvement du baron alors qu’il était à la tête de l’empire Schneider et considéré comme l’un des hommes d’affaires les plus puissants d’Europe. Mais Empain, c’est aussi le nom de cette dynastie active dès le XXe siècle où vont se succéder trois générations de barons.

Ce documentaire écrit et réalisé par Tanguy Cortier et Alice Gorissen, coproduit par la RTBF, nous raconte l’histoire vraie des six barons Empain. Une dynastie fracassée qui a traversé un siècle de capitalisme.

►►► "Les barons Empain, la dynastie fracassée", ce mercredi 26 février à 21:35 en VF et sous-titres sur La Une ainsi que sur Auvio