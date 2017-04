Vive l'an 2000!

Cette semaine, place à l’année 2000 !

Cette année-là, on parle des voitures et de la mode du futur, les Diables Rouges sont à l’Euro 2000 et Enzo Scifo passe de joueur à entraîneur. On apprécie aussi la complicité entre Jacques Mercier et Armelle dans les coulisses de Forts-en-tête, on revient sur l’histoire de la Barbie et sur la folie " Pokémon ", et Télétourisme part à la rencontre du plus vieux cafetier de Belgique : une personnalité !

En musique, ce sont les sons de Daft Punk " One More Time ", de Tom Jones " Sex Bomb " mais aussi celui d’Anastacia " I’m Outta Love " qui nous font danser, tandis qu’on se laisse bercer par " L’envie d’aimer " des Dix Commandements. Sur nos écrans, " Billy Elliot ", " Gladiator " et " Sixième Sens " font leur apparition.