Viva for Life : allons-nous battre le record de dons ?

Depuis la création de l’opération en 2013, ce sont plus de 356 projets au sein de 190 associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté qui ont pu être soutenus. Les financements ont permis aux associations d’augmenter leur capacité d’accueil, mais aussi et surtout de développer la qualité de l’accompagnement des enfants et de leurs familles dans la précarité (travail de proximité, flexibilité horaire, plus grande ouverture à la mixité sociale, meilleure participation des parents…).

Aujourd’hui, une centaine d’emplois dans les associations dépendent des financements de Viva for Life et mériteraient d’envisager l’avenir avec sérénité pour donner le meilleur d’elles-mêmes auprès de ceux qui en ont besoin.

Malgré les résultats encourageants, l’urgence demeure et cette année encore, nous avons besoin de vous !