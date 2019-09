"Vintage Mecanic" : l'émission qui va faire vrombir les passionnés de vieilles voitures !

En voiture Simone ! C haque samedi à 18h15 , la Une met la gomme et vous propose “ Vintage Mecanic ”, une toute nouvelle émission pour démarrer votre soirée sur les chapeaux de roues.

Présentée par François Allain, “Vintage Mecanic” est dédiée à la restauration et à la vente de véhicules anciens. Le principe est simple : après avoir acheté des " ancêtres " parfois en très mauvais état, François Allain convoque huit garagistes et leur propose le véhicule aux enchères. Celui qui en tirera le meilleur prix aura le privilège de le restaurer. Mais attention : le temps est compté ! Les spécialistes ont entre une semaine et deux mois pour finir le chantier. Sans compter les petites “surprises” et autres découvertes plus ou moins problématiques qui arrivent au cours de la rénovation.

Après quoi, François Allain inspecte le véhicule de collection sous toutes ses coutures, et propose ensuite à ses invités de marques, passionnés de voitures, de l’essayer.