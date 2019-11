Vincent Elbaz en mec le plus foireux du monde

Sa femme (Laurence Arné), une auteure de bande-dessinée à succès, envisage d'avoir un enfant et a de plus en plus de mal à accepter l’inactivité et l'immaturité de son mari. Elle demande alors le divorce et se met avec Renaud (Grégory Fitoussi). Mais Adrien ne veut pas quitter l'appartement conjugal. Il a l'idée de monter une crèche parentale à domicile. Dès le premier jour, Adrien a la charge de cinq enfants. Mais il n'a rien prévu pour les occuper …