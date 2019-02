Viggo Mortensen : Le Roi, le père et le truand

Lorsqu'on pense à Viggo Mortensen, on visualise tout de suite la barbe touffue, les longs cheveux et l'épée assassine d'Aragorn, célèbre Roi de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Un personnage qui l'a propulsé aux firmaments de la célébrité.

Une belle revanche pour ce Danois qui a vu ses deux premiers rôles pour le cinéma purement et simplement coupés au montage. Même s'il s'agissait de films des grands Jonathan Demme (Swing Shift) et Woody Allen (The Purple Rose of Cairo), ce début de carrière s'apparente à un faux départ. Suivront Prison (Renny Harlin) et le troisième volet de la saga Massacre à la tronçonneuse, deux films de seconde zone. Heureusement, l'année 1991 lui sera plus bénéfique puisque Sean Penn lui offrira le rôle d'un ex-taulard revenant du Vietnam dans The Indian Runner.

L'acteur est alors enfin remarqué et les tournages s'enchaînent. Mais même s'il cumule une vingtaine de films sur une période de 10 ans, aucun ne lui offrira de rôle qui restera dans les mémoires. On retiendra les curiosités que sont le remake de Psychose par Gus Van Sant ou la comédie dramatique 28 Days avec Sandra Bullock qui referment des années 90 bien capricieuses...